Meteo, a Catania rischio incendi e ondate di calore: è allerta “rossa”

Allerta rossa a Catania e in gran parte del territorio siciliano. Il caldo non accenna ad arrestarsi: dalla Protezione Civile arriva il rischio incendi.

Meteo Catania: è allerta rossa per la giornata di domani. Da giugno, le temperature in Sicilia continuano a essere altissime, superando ripetutamente i 40 gradi. Per la settimana in corso, si prevedono nuovamente temperature da capogiro.

Il bollettino della Protezione Civile

Il bollettino diramato dalla Protezione Civile conferma che, come già anticipato nei giorni scorsi, ci troviamo di fronte a una nuova fase di caldo intenso e anomalo. L’allerta rossa è valida per quasi tutto il territorio, escluse le province di Messina, Trapani e Agrigento.

Meteo Catania: le temperature per i prossimi giorni

Previsti, a Catania, per la giornata di domani temperature sopra i 43 gradi. Nella giornata di mercoledì 11, invece, la massima sarà di 44 gradi. Anche giovedì, le temperature rimarranno intorno ai 40 gradi. Le previsioni fanno riferimento a quelle riportate sul sito Ilmeteo.it.

L’allerta della Protezione Civile mette dunque in guardia la popolazione. Alto il rischio di ondate di calore e di incendi, come quelli che nei giorni scorsi hanno distrutto intere aree del territorio. Tra i consigli, quello di evitare di uscire nelle ore più calde e di mettere al riparo le persone più fragili.