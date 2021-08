Covid, si sfiorano gli 800 positivi: Sicilia prima regione per nuovi contagi

Si sfiorano gli 800 nuovi contagi oggi in Sicilia: il bollettino del Ministero della Salute conferma l'arrivo della cosiddetta "quarta ondata" nell'Isola.

Coronavirus Sicilia: sono 789 i nuovi contagi nella giornata di oggi. Ancora una volta, la Sicilia è prima per numero di positivi in 24 ore, superando Lazio con 762 nuovi contagi e Toscana con 734. Non si arresta quella che il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha definito come la “quarta ondata” della pandemia nel nostro territorio.

Sono +432 gli attuali positivi, che portano il numero degli attuali positivi in Sicilia a 12.979. Alto anche il numero dei decessi che, nelle ultime 24 ore, sono stati 9: in tutto, le vittime da Covid nell’Isola sono 6.076. Buono il numero dei guariti: sono 348 in tutto.

I dati delle province

Palermo: 72.839 (200)

(200) Catania: 62.790 (128)

(128) Messina: 27.472 (38)

(38) Siracusa: 17.615 (57)

(57) Trapani: 15.387 (98)

(98) Ragusa: 15.262 (70)

(70) Caltanissetta: 14.355 (54)

(54) Agrigento: 14.103 (111)

(111) Enna: 7.217 (33)