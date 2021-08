Meteo Catania, ancora ondate di calore: temperature sopra i 40 gradi

Meteo Catania, le previsioni della Protezione Civile segnalano ondate di calore e temperature superiori ai 40 gradi in città, ma la situazione potrebbe cambiare nei prossimi giorni.

Saranno ancora giornate roventi per il meteo Catania. Il dipartimento di Protezione civile regionale ha rivisto al rialzo le previsioni per i prossimi giorni e nell’ultimo bollettino di allerta inserisce un rischio “alto” per incendi in tutte le province.

Meteo Catania: le previsioni per domani

Anche nel Catanese, quindi, previsto un rischio alto di fuochi, dopo la devastazione che ha colpito diverse zone in città e fuori la scorsa settimana. La temperatura massima percepita per domani in città è di 41 gradi, superiore a quella prevista nelle altre due città metropolitane siciliane, Messina e Palermo, dove la massima sarà rispettivamente di 38 e 40 gradi. Visto il caldo persistente, la Protezione Civile regionale ha indicato un’allerta per ondate di calore sul capoluogo etneo.

Anche per dopodomani la situazione meteo a Catania è particolarmente scottante. La temperatura non si smuoverà, infatti, dai 41 percepiti, mentre a Palermo e Messina si “respirerà” un po’ di più con 37 gradi.

Meteo Sicilia: le previsioni dei prossimi giorni

Il caldo afoso e insostenibile di questi giorni, tuttavia, dovrebbe presto lasciare spazio a temperature più accettabili. Da giorno 5 in poi, secondo il sito meteo.it, le temperature dovrebbero scendere sui 35 gradi.