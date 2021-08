Coronavirus Sicilia, aumentano ricoveri: Catania la provincia con più positivi

Coronavirus Sicilia, diminuisce il numero di positivi, ma aumentano i ricoveri. Ancora una provincia senza nuovi positivi.

Continua a rimanere alto il numero di nuovi positivi in Sicilia. Il bollettino di ieri, domenica 1 agosto, ha registrato 581 nuovi casi di Covid19 su 9.282 tamponi processati. L’isola si trova al quarto posto per nuovi contagi giornalieri in tutta la regione, con un’incidenza che sale quasi al 6,3% per effetto del numero più basso di tamponi.

Il bollettino del weekend

Gli attuali positivi nell’Isola sono 11.219, numero che porta la Regione seconda in tutta Italia per numero di infetti. L’aumento è di 549 casi, con pochi guariti, ma senza vittime.

Infatti, i guariti sono solo 32, numero inferiore rispetto alle giornate precedenti, mentre non sono state registrate nuove vittime, bloccando il totale dei decessi a 6.047. I ricoverati ospedalieri son 328 i ricoverati, 22 in più rispetto alla giornata di sabato, mentre la terapia intensiva aumenta solo di 2 unità, con un totale di 33 ricoverati.

Coronavirus Sicilia: i dati delle province

A livello regionale, le singole province hanno registrato numeri sopra il 100, ma anche 0 casi. Ecco i dati: