Test ammissione Ingegneria edile-Architettura UNICT: domande in scadenza

Test ammissione Ingegneria edile Architettura UNICT: restano ancora poche ore per poter inviare la domanda d'ammissione. Di seguito tutte le informazioni.

Test ammissione Ingegneria edile Architettura: gli interessati ai corsi di Laurea in questione dell’Università degli Studi di Catania devono affrettarsi. È fissato per oggi, 30 luglio 2021, il termine ultimo per la presentazione della relativa domanda. Di seguito le modalità di ammissione, la data della prova e i posti disponibili.

I ome presentare domanda Test ammissione ngegneria edile Architettura: c ome presentare domanda

Come sperare di essere ammessi? Il primo passo consiste nel presentare domanda. Questa procedura andrà effettuata esclusivamente online, attraverso il Portale Studenti Smartedu UNICT.

Come già anticipato, la domanda dovrà essere inoltrata necessariamente entro oggi, 30 luglio 2021. Durante la procedura d’iscrizione, al candidato verrà chiesto di indicare l’ordine di preferenza tra i due corsi di laurea di Architettura e Ingegneria Edile-Architettura, preferenza che potrà essere tranquillamente modificata entro le 23.59 di questa sera.

Attenzione, la domanda sarà considerata valida solo una volta che verrà pagato il contributo di euro 30, generato automaticamente sul portale studenti. Una volta terminata la procedura, il candidato riceverà un codice ID della domanda, utile al fine di verificare la propria posizione all’interno delle graduatorie finali di merito che verranno stilate in seguito alla correzione dei compiti. Le graduatorie in questione verranno pubblicate sul sito internet dell’Università di Catania entro il 2 settembre 2021.

Nel caso in cui lo studente dovesse essere ammesso al corso di laurea potrà, a partire dal 3 settembre 2021, completare la procedura di immatricolazione effettuando il pagamento della quota fissa di euro 156,00 entro il 13 settembre 2021. Successivamente, verranno stilate due liste di scorrimento, una entro 16 settembre 2021 e l’altra entro il 24 settembre 2021.

Ingegneria edile Architettura: la data Test ammissione

La prova, unica per entrambi i corsi in questione, si svolgerà giorno 30 agosto 2021 presso la Cittadella Universitaria, Edificio 4 (ex Dau), in via Santa Sofia n. 64. La convocazione dei partecipanti è prevista per le ore 08:30.

Posti disponibili: ecco quanti sono

Entrambi i corsi prevedono un numero complessivo di posti pari a 100 unità:

99 posti comunitari e n.1 posti extra UE per Architettura .

. 98 sono i posti comunitari; 1 posto extra EU e 1 posto Marco Polo per Ingegneria Edile.

Per ulteriori informazioni, si consiglia un’attenta lettura del bando e degli allegati in quanto documenti ufficiali.