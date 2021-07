UNICT- Ammissione 2021/22: come iscriversi ai corsi magistrali biennali

Aperte le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale biennale che l’Università di Catania offre ai laureati triennali che intendono proseguire i loro studi: ecco come iscriversi.

L’Università degli Studi di Catania, per l’anno scolastico 2021/2022, propone 40 corsi a numero non programmato e 9 a numero programmato, a tutti coloro che dopo la laurea triennale desiderano continuare a studiare.

Magistrali a numero programmato

Questi corsi di studio sono in tutto 9:

Biotecnologie mediche;

Scienze del testo per le professioni digitali;

Psicologia;

Scienze chimiche;

Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate;

Scienze pedagogiche e progettazione educativa;

Data Science for Management (in inglese);

Scienze infermieristiche e ostetriche;

Scienze riabilitative delle professioni sanitarie.

La domanda di partecipazione alla selezione per questi corsi deve essere effettuata entro il 30 agosto 2021 attraverso il Portale Studenti Smart Edu.

Magistrali a numero non programmato

Per questi corsi non c’è un numero prefissato di studenti che si possono iscrivere, ma bisogna comunque verificare “l’adeguatezza della preparazione personale che può avvenire sulla base della valutazione del curriculum”, come spiegato sul sito Unict.

La domanda di ammissione per accedere a questi corsi va compilata online, dal 15 luglio al prossimo 30 agosto, sempre attraverso il Portale Studenti Smart Edu.

Come procedere all’iscrizione

Per immatricolarsi, occorrerà:

collegarsi alPortale Studenti Smart Edu e accedi con Spid/registrati; per accedere alla tua area personale effettuare il login con codice fiscale e password/accedi con Spid; andare alla sezione “Procedure di Ammissione“; dal menu “Magistrali biennali a numero programmato” oppure “Magistrali biennali a numero non programmato“, scegliere la voce “Domanda di Ammissione“; scegliere il corso (o i corsi) di tuo interesse e inserisci tutti i dati richiesti; se i dati inseriti sono corretti, confermare la domanda; conservare il promemoria che riportare i dati relativi alle scelte effettuate e l’ID della domanda.

Se si sceglie un corso a numero programmato, bisognerà ricordare di effettuare il pagamento della tassa di partecipazione (30 euro) alla selezione entro il 30 agosto 2021.