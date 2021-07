Stasera in tv: in onda “Olimpiadi Tokyo 2020” e “Superman returns”

Cosa guardare stasera in tv? Olimpiadi, film, documentari... Ecco cosa vi propone la redazione di Liveunict.

Top 10 [Rai 1, 21:25]: Nel gioco condotto da Carlo Conti, due squadre, ciascuna composta da 3 celebrities, si affrontano in una serie di divertenti round di gioco con lo scopo di riempire tutte le posizioni di diverse hit parade legate alla cultura pop italiana.

Olimpiadi Tokyo 2020 – Il circolo degli anelli [Rai 2, 21:20]: Le Olimpiadi di Tokyo 2020 condotte da Alessandra De Stefano.

La Grande Storia – Lunga vita alla Regina [Rai 3, 21:20]: Nel documentario sull’Inghilterra segnata dalla pandemia, la regina Elisabetta II parla alla nazione infondendo coraggio, forza e fiducia nel futuro.

Superman returns [Mediaset 20, 21:04]: Superman torna sulla Terra dopo essere andato alla ricerca di altri superstiti del pianeta Krypton, ma ha una brutta sorpresa: la sua amata Lois Lane si è rifatta una vita senza di lui e, come se non bastasse, gli abitanti di Metropolis non hanno più bisogno del loro supereroe.