Stasera in tv: in onda “Il giorno più bello” e “Assassins Creed”

Nessuna idea su cosa guardare questa sera in televisione? Di seguito alcune alternative ai film proposti dai cinema Catania.

L’inverno, il freddo e la stanchezza post-lavoro, spesso, ci costringono a rinunciare a qualche uscita e ai vari divertimenti e attività. È l’occasione giusta per mettersi comodi, gustare una pizza insieme ad una bevanda, lasciandosi trasportare dalla magia della televisione, tutti insieme! Ma cosa ci propone la tv stasera in prima serata? Ecco i titoli più interessanti.

Il giorno più bello [Rai 1, ore 21:40]: Aurelio ha ereditato il mestiere di wedding-planner dal padre: guida l’azienda di famiglia, “Il giorno più bello”, e per tutta la vita ha sacrificato i propri sogni in nome di una missione: regalare la felicità. Oggi, però, complice la crisi e un divorzio alle spalle, sente il bisogno di un cambiamento radicale. È innamorato di Serena, una sua collaboratrice, e con lei sogna di iniziare una nuova vita, mollando tutto per solcare gli oceani in barca a vela. Prima di assaporare la libertà, però, Aurelio deve risolvere due questioni non di poco conto: vendere “Il giorno più bello” e convincere Serena a divorziare da Giorgio, che di Aurelio è amico fraterno dai tempi del liceo.

Assassin’s Creed [Rai 4, ore 21:22]: Grazie ad una tecnologia rivoluzionaria in grado di sbloccare i ricordi genetici, Callum Lynch (Michael Fassbender) sperimenta le avventure di Aguilar, suo antenato della Spagna del XV secolo, scoprendo così di discendere da una misteriosa società segreta, gli Assassini. Accumulando conoscenze ed incredibili abilità, Callum sarà in grado di sfidare una potente e crudele organizzazione templare.

Coppa Italia Fiorentina-Parma, Ottavi di finale [Italia 1, ore 20.45]: La partita Fiorentina-Parma in diretta.

Buona visione a tutti!