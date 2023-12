Stasera in TV: in onda “X Factor – Finale 2023” e “12 regali di Natale”

Se non sai cosa guardare in televisione stasera, ecco di seguito alcune alternative ai film proposti dai cinema Catania.

In attesa del ponte per la Festa dell’Immacolata, ecco i titoli più interessanti per trascorrere una serata all’insegna del relax.

The chronicles of Riddick [Canale 20 Mediaset, ore 21.05]: Film di fantascienza con Vin Diesel del 2004. Riddick cerca di far perdere le sue tracce da cinque anni ma finisce nella lotta di due bande che si contendono il potere.

Infelici e contenti [Cine 34, ore 21.00]: Aldo è un ex campione di pallanuoto paralizzato dopo un incidente stradale. Vittorio, non vedente e un po’ disonesto, vive di truffe. I due si conoscono e finiscono in una serie di guai che li portano però ad incontrare l’uomo che ha causato l’incidente di Aldo.

X Factor 2023 Finale Live [TV8, ore 21.15]: La finale live del talent show di canto tra i più amati in Italia. I giudici sono pronti ad assistere all’ultima serata che decreterà il vincitore della diciassettesima edizione di X Factor.

12 regali di Natale [Nove, ore 21.35]: Marc è un uomo d’affari sempre impegnato che non ha ancora acquisto i regali per i suoi cari. Decide così di incaricare Anna per compiere gli acquisti natalizi al suo posto.