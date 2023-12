Stasera in TV: in onda “Suburra” e “Champions League – Inter vs Real Sociedad”

Come di consueto, i consigli da parte della redazione di LiveUnict su cosa vedere questa sera in TV.

martedì 12 dicembre

Suburra [Rai 4, ore 21:23]: l film è ispirato all’omonimo romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini ed è ambientato a Roma, più precisamente nel quartiere di Ostia. La storia inizia con una serie di eventi che coinvolgono un politico corrotto, un prete, e un boss della malavita, tutti coinvolti in una lotta per il controllo del terreno costiero di Ostia, che è destinato a diventare un’area urbanistica di grande valore. Il progetto, noto come “Suburra”, mira a trasformare l’area in un grande complesso residenziale e finanziario.

Champions League – Inter vs Real Sociedad [Canale 5, ore 21:00]: L’Inter di Simone Inzaghi, già qualificata agli ottavi, affronta gli spagnoli della Real Sociedad per l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League.

Che pasticcio Bridget Jones [Canale 27, ore 21:10]: Sequel del film “Il diario di Bridget Jones”. La protagonista, Bridget Jones, sembra finalmente avere tutto sotto controllo. Ha una relazione stabile con Mark Darcy (interpretato da Colin Firth), il suo affascinante avvocato. Tuttavia, la vita di Bridget diventa ancora più complicata quando iniziano ad emergere nuovi dubbi e insicurezze nella sua mente.

Zona ostile [cielo, ore 21:25]: Il film segue due cecchini dell’esercito statunitense, il sergente Allen Isaac (interpretato da Aaron Taylor-Johnson) e lo staff sergeant Shane Matthews (interpretato da John Cena), durante una missione in Iraq. La storia si svolge nel 2007, quando i due militari sono incaricati di investigare su un’area di costruzione deserta dopo un attentato terroristico. Mentre esplorano la zona, vengono improvvisamente colpiti da un tiratore nascosto e Matthews cade vittima del cecchino nemico.