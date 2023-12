Stasera in TV: “Bla bla baby” e “Ritorno ad Aurora: un Natale speciale”

Ecco i consigli televisivi di oggi da parte della redazione di LiveUnict.

Quando il tempo fuori è inclemente, meglio optare per una serata il divano, una coperta e un bel film in tv. Ecco i consigli della redazione di LiveUnict:

Bla Bla Baby [Rai 1, ore 21:30]: Alessandro Preziosi è Luca, uomo affascinante e perspicace, costretto a quarantacinque anni a lavorare all’interno di un asilo nido in una grande azienda, la Green Light, dopo una vita a inseguire il successo senza alcun risultato. Incapace di comunicare con i bambini, si ritrova a vivere un fortunato evento che gli consentirà di comprendere le loro parole e, con il loro aiuto, sventare il piano malvagio dell’Amministratore delegato dell’azienda.

Malignant [Rai 4, ore 21:21]: per gli amanti dell’horror, “Malignant” è l’ultima creazione dell’architetto dell’Universo The Conjuring, James Wan. Nel film, Madison è paralizzata da visioni scioccanti di orribili omicidi e il suo tormento peggiora quando scopre che questi sogni ad occhi aperti sono delle terrificanti realtà.

Next [Canale 6, ore 21:20]: per gli amanti della fantascienza e dei film d’azione alla Nicolas Cage, vi suggeriamo Next, dove protagonista è un uomo dotato della facoltà di prevedere il futuro prossimo, e per questo perseguitato dal governo che vuole carpire il funzionamento di questa sua capacità. Per sfuggirgli, il protagonista assume l’identità di Frank Cadillac, e si trasferisce a Las Vegas dove lavora come mago. Ma le sue abilità sono necessarie per sventare un piano terroristico..

Ritorno ad Aurora: Un Natale speciale [La5, ore 21:30]: infine, per gli amanti dei film natalizi, le avventure dell’aspirante pilota Zoey Hathaway, la cui vita viene stravolta quando inaspettatamente eredita un allevamento di renne, insieme all’affascinante Alec Wynn. Zoey pensa che la vita le abbia inferto un duro colpo, e inoltre non riesce a dare fiducia ad Alec, che ha opinioni diverse su come si debba gestire l’allevamento. Nonostante ciò, i due si ritroveranno a vivere delle esperienze che gli permetteranno di provare delle emozioni inaspettate.