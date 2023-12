Stasera in TV: in onda “Fantozzi alla Riscossa” e “New Moon”

Stasera in TV: oggi in prima serata, 14 Dicembre 2023. Ecco i consigli della redazione di LiveUnict.

Fantozzi alla riscossa [Canale 34, ore 21:00]: Ormai in pensione, lo sbadato e goffo ragioniere Fantozzi, verrà assunto nuovamente dal suo vecchio capo, per volere di tutti i suoi ex-colleghi che nel frattempo si erano affezionati a lui. Il suo nuovo compito sarà quello di rappresentare lo stereotipo di lavoratore d’ufficio, mai riuscito nel suo intento di far carriera. Lo stress di quel lavoro inizia ad incombere nuovamente sul povero Fantozzi, tanto da dover ricorrere all’aiuto di uno psicanalista.

New Moon [Italia 2, ore 21:15]: Appartenente alla saga di Twilight. Edward, ormai troppo preso da Bella, preferisce evitare di farle del male e fuggire con la sua famiglia, facendo sparire ogni traccia di sè. Bella è ormai sola e soffre quella separazione a tal punto di non riuscire a vivere, nonostante le continue visioni del suo amato. Tutto sembra andare meglio quando la giovane continua a frequentare Jacob, segretamente innamorato di lei, ma ogni certezza sembra nuovamente sgretolarsi quando scopre che Edward si è recato dai Volturi per farsi uccidere: credendola morta, vorrebbe farla finita, ma Bella farà di tutto per salvarlo.

Giù la testa [Canale 37, ore 21:30]: Pellicola diretta dal grande Sergio Leone, ambientata nel 1913 in Messico. Il fuorilegge Juan Miranda stringe un’alleanza con l’irlandese John Mallory, esperto di esplosivi, per mettere a segno un colpo in banca. I due si ritrovano poi a parteggiare per la causa dei rivoluzionari ma Juan scopre che il crudele colonnello del governo Gunther Resa ha assassinato i suoi cinque figli. Finito prigioniero, Juan viene salvato da Mallory poco prima della fucilazione e viene considerato un eroe, per quanto ancora non sia pienamente convertito alla ribellione. L’assalto a un treno vedrà i due nuovamente impegnati in una missione pericolosa.