Stasera in TV: in onda “Il diario di Bridget Jones” e “Robocop”

Stasera in TV: come di consueto, i consigli della redazione di LiveUnict su quali film vedere nel palinsesto del piccolo schermo.

Se il tempo è incerto e i cinema Catania sono complicati da raggiungere, bisogna prendere in considerazione la programmazione offerta dal piccolo schermo per godersi un film. Ecco cosa consiglia la redazione di LiveUnict a tal proposito.

Il diario di Bridget Jones [Canale 27, ore 21:10]: Il film è strutturato come un diario personale tenuto da Bridget, in cui annota le sue esperienze quotidiane, le sue lotte con il peso, le sue relazioni e le sue insicurezze. Bridget decide di cambiare la sua vita e stabilisce una serie di risoluzioni di Capodanno per migliorarsi. Nel corso del film, Bridget cerca di bilanciare la sua vita personale e professionale, affrontando situazioni imbarazzanti, conflitti romantici e momenti comici.

Robocop [Rai Movie, ore 21:10]: Dopo essere stato gravemente ferito, Murphy diventa il soggetto di un progetto segreto della OCP (Omni Consumer Products), un’azienda multinazionale che controlla la polizia di Detroit. I suoi resti vengono utilizzati per creare RoboCop, un cyborg con una combinazione di parti umane e robotiche. Il nuovo essere è programmato per applicare la legge senza esitazione e senza compromessi ed è pronto a combattere il crimine a Detroit.

Xxx – Il ritorno di Xander Cage [Mediaset 20 ,ore 21:04]: Il film segue Xander Cage, interpretato da Vin Diesel, un atleta estremo e ex-agente xXx, che era dato per morto. Tuttavia, quando una nuova arma tecnologica nota come “La Scatola di Pandora” finisce nelle mani di un gruppo criminale guidato da Xiang (interpretato da Donnie Yen), l’agente Gibbons (interpretato da Samuel L. Jackson) decide di riportare in vita Xander Cage per recuperare l’arma e prevenire una potenziale catastrofe globale.