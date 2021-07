Concorsi Sicilia, dalle Asp alle Aziende Ospedaliere: i bandi attivi

Concorsi Sicilia: sono numerosi i posti messi a disposizione dalle Aziende Sanitarie Provinciali e dalle Aziende Ospedaliere siciliane. Quali sono, nel particolare?

Concorsi Sicilia: è stata pubblicata, nella giornata di oggi, la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Al suo interno, tra i bandi di concorso proposti, spiccano quelli delle Aziende Sanitarie Provinciali e delle Aziende Ospedaliere sparse all’interno del territorio regionale. Quali posti sono messi a bando?

Concorsi Sicilia: le posizioni aperte nelle Asp

Sono molteplici le posizioni aperte presso le Aziende Sanitarie Provinciali siciliane. Si parta con Enna dove, come si può leggere in GURS, è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 43 posti di dirigente medico. Le discipline sono le seguenti:

7 posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione ed urgenza;

1 posto di dirigente medico di cardiologia;

2 posti di dirigente medico di radiodiagnostica;

2 posti di dirigente medico di ginecologia e ostetricia;

2 posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia;

2 posti di dirigente medico di lungodegenza;

6 posti di dirigente medico di chirurgia generale;

1 posto di dirigente medico di urologia;

2 posti di dirigente medico di odontoiatria e stomatologia;

1 posto di dirigente medico di malattie infettive;

3 posti di dirigente medico di nefrologia emodialisi;

1 posto di dirigente medico di neurologia;

3 posti di dirigente medico di medicina fisica e di riabilitazione;

2 posti di dirigente medico di neuropsichiatria infantile;

4 posti di dirigente medico di psichiatria;

2 posti di dirigente medico SIAV;

posti di dirigente medico di organizzazione dei servizi sanitari di base.

Sempre presso l’ASP di Enna, è stata indetta la mobilità volontaria, regionale/interregionale/intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di vari posti, di diversi profili professionali e categorie quali:

10 posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza/pronto soccorso;

2 posti di dirigente medico di cardiologia;

3 posti di dirigente medico di radiologia;

3 posti di dirigente medico di ginecologia e ostetricia;

3 posti di dirigente medico di lungodegenza;

3 posti di dirigente medico di chirurgia generale;

4 posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia;

3 posti di dirigente medico di neonatologia Utin;

2 posti di dirigente medico di malattie infettive;

2 posti di dirigente medico di nefrologia emodialisi;

6 posti di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione;

1 posto di dirigente medico di oncologia;

3 posti di dirigente medico di neuropsichiatria infantile;

3 posti di dirigente medico di psichiatria;

5 posti di dirigente medico di organizzazione dei servizi sanitari di base;

1 posto di dirigente medico di medicina legale, fiscale e necroscopica;

2 posti di dirigente farmacista;

2 posti di collaboratore amministrativo professionale esperto – cat. Ds;

1 posto di collaboratore professionale sanitario-tecnico audiometrista – cat. D;

1 posto di collaboratore tecnico professionale – cat. D;

1 posto di assistente sociale – cat. D;

1 posto di assistente tecnico geometra – cat. C;

2 posti di operatore tecnico autista.

Presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, infine, si segnala il concorso, per titoli ed esami, a copertura di 12 posti di dirigente medico di cardiologia. Per tutti e tre i casi, le domande andranno presentate entro e non oltre il prossimo 29 agosto, trentesimo giorno dopo la pubblicazione degli avvisi di concorso in gazzetta.

Concorsi Sicilia: le figure ricercate dalle Aziende Ospedaliere

Sono molte le figure ricercate dalle Aziende Ospedaliere siciliane. Si parta con l’AOU Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania, dove si seleziona, per titoli e colloquio, un candidato per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa farmacia I, disciplina farmacia ospedaliera.

Spostandosi verso l’AO “Papardo” di Messina, invece, si trova un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche e della professione di ostetrica. Presso la medesima Azienda Ospedaliera, si seleziona, per titoli e colloquio, un candidato per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa, disciplina di dermatologia.

Un ultimo concorso può essere trovato sempre presso la stessa Azienda Ospedaliera: per titoli ed esami, si cerca un candidato per la copertura di un posto di dirigente ingegnere con prevalenti competenze in ambito sanitario. Restando a Messina ma spostandosi presso l’AOU Policlinico “Gaetano Martino”, infine, si può trovare un concorso, per titoli e prove d’esame, per un posto di dirigente radiofarmacista.

In ambito concorsi Sicilia resta da citarne uno, infine, indetto dalla parte opposta della Sicilia, presso l’AOU Policlinico “Paolo Giaccone” dell’Ateneo palermitano: si cercano, infatti, per titoli ed esami, 2 dirigenti medici, per la disciplina di psichiatria. Anche nel caso delle Aziende Ospedaliere, tutti i bandi di concorso citati avranno scadenza il prossimo 29 agosto.