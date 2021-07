A Catania una ruota panoramica con vista Etna e mare: dove e quando

In città verrà presto installata una nuova ruota panoramica per ammirare il mare e l'Etna. L'annuncio del sindaco Pogliese sui social.

Anche Catania avrà la sua ruota panoramica, come Londra, Vienna e altre capitali europee. Lo ha annunciato tramite i suoi canali social il sindaco etneo Salvo Pogliese. La ruota sarà alta 50 metri e verrà posizionata in piazzale Raffaello Sanzio, una posizione che consentirà di ammirare dall’alto sia il mare sia l’Etna, e sarà raggiungibile in metro.

“Un’attrazione destinata a richiamare, nella massima sicurezza, migliaia di cittadini – scrive Pogliese su Facebook -, non solo di Catania ma da tutta la Sicilia, oltre che divenire fruibile per i tanti turisti che in questi giorni sono tornati a visitarci.

Dopo un’attenta valutazione, il luogo prescelto è stato quello dello slargo di piazzale Raffaello Sanzio. Una location dalla quale si potranno vedere agevolmente l’Etna e il mare, i due elementi che contraddistinguono la visione dall’alto della nostra città, ricchezza e attrazione turistica impareggiabili.

E poi, soprattutto, si potrà sfruttare l’attiguo parcheggio dell’Amt per accogliere le auto per chi viene da fuori città, senza gravare sul traffico urbano. Un sito raggiungibile anche con la Metro alla fermata “Giuffrida” e con gli autobus di linea urbana che fanno capolinea nei pressi.

Abbiamo rilasciato una concessione temporanea fino al 7 novembre – afferma il primo cittadino -, anche per valutare l’impatto dell’iniziativa; questo significa che a Catania, dai prossimi giorni, per la gioia di grandi e piccini, finalmente girerà la ruota”.