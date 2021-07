Open Days prolungati in Sicilia: non si ferma la corsa al vaccino

Open Days in Sicilia: ancora vaccini senza prenotazione in tutto il territorio regionale. L'iniziativa dell'assessorato alla Salute prosegue.

In Sicilia è ancora caccia al green pass e all’immunizzazione. La Regione prolunga fino al 3 agosto gli Open Days con Pfizer e Moderna per tutta la popolazione al di sopra dei 12 anni. Lo rende noto l’assessorato alla Salute regionale.

L’obiettivo dell’iniziativa, che si affianca alle tante altre avviate dalle Asp e dai commissari per l’emergenza Covid, è immunizzare quanti più cittadini possibile e contrastare le “varianti virali” su tutto il territorio regionale.

La Sicilia cerca così di recuperare il terreno rispetto alle altre regioni e di fermare l’aumento dei contagi, ma soprattutto dei ricoveri. L’Isola, infatti, al momento è la seconda regione in Italia per numero di pazienti in ospedale e in terapia intensiva.