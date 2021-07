Coronavirus Sicilia, boom di ricoveri da “zona gialla”: il bollettino

Coronavirus Sicilia, diminuisce il numero di positivi ma è boom di ricoveri. Con questo aumento di pazienti la zona gialla si fa più vicina. Il bollettino di oggi.

I casi di Coronavirus Sicilia diminuiscono a fronte di un aumento dei tamponi, ma coi nuovi parametri preoccupano soprattutto i ricoveri, aumentati notevolmente nelle ultime 24 ore. Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, in Sicilia i nuovi casi di Covid sono 436 su 11.375 tamponi processati (ieri 457 su 6.395 tamponi). A livello nazionale si registrano 4.522 casi e la Sicilia è quarta per incremento, dietro a Veneto, Lombardia e Lazio.

Coronavirus Sicilia: il bollettino del 27 luglio

Gli attuali positivi in Sicilia sono 8.508, con un incremento di 141 unità rispetto a ieri. Il saldo coi dimessi e i guariti, infatti, rimane positivo (289 in tutto nelle ultime 24 ore). Salgono anche i decessi, sei in un giorno (ieri zero). Il totale così è di 6.030 vittime dall’inizio della pandemia.

Preoccupa, però, soprattutto la soglia dei ricoveri, in sensibile aumento. Sono in tutto 234 gli ospedalizzati (+18), e 30 i pazienti in terapia intensiva (+2). La Sicilia è la seconda regione italiana per numero di pazienti in ospedale. Con questi dati e coi nuovi parametri sembra avvicinarsi maggiormente la zona gialla. Il DL del 23 luglio, infatti, stabilisce che col 10% di posti occupati in terapia intensiva e il 15% nei reparti ordinari scatta il passaggio nella prima fascia di rischio.

Coronavirus Sicilia: i dati delle province

A livello provinciale preoccupa la situazione dell’Agrigentino, dove si registrano un quarto dei casi totali dell’Isola. Segue la provincia etnea, che si avvicina ai 100 casi registrati. Di seguito la suddivisione, tra parentesi il numero di nuovi casi.