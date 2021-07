Sicilia, elefante in giro per la città: era fuggito dal circo [FOTO]

Un elefante si aggira per la città dello Stretto, ma non è un'allucinazione. La fuga del pachiderma è finita nei pressi dello stadio Franco Scoglio.

Non è un’allucinazione causata dal caldo, né uno scherzo ad arte montato sul web. Stamattina i messinesi hanno osservato aggirarsi nei dintorni dello stadio “Franco Scoglio” un elefante, tra lo sgomento, un po’ di paura e la meraviglia generale. Il pachiderma è fuggito dal circo che da due mesi staziona nei pressi dello svincolo autostradale di San Filippo, ma la sua avventura non è durata molto.

Non è difficile, del resto, accorgersi di un elefante che manca all’appello. Così, poco dopo la fuga l’elefante è stato catturato da uno dei domatori del circo “Darix” di Moira Orfei. Non si segnalano, al termine dell’avventura dell’elefante, danni a cose o persone. L’avvistamento, tuttavia, non è sfuggito ai telefoni dei messinesi, che hanno ripreso e fotografato la scena, diventata virale sul web, dove c’è già chi afferma: “Sta facendo strada verso Catania, la sua città!”.