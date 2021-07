Catania, colpi di pistola sulla porta della palestra dei “Briganti” Librino

Ennesima intimidazione al club dei "Briganti" di Librino, il club di rugby che da anni opera sul territorio catanese.

Un ennesimo vile atto di intimidazione o una semplice bravata? Si tratta di un paio di colpi di pistola sparati sulla porta della palestra del Campo San Teodoro Liberato. Forse uno stratagemma tecnico per riuscire a guardare all’interno della struttura e vedere ciò che si poteva rubare. In ogni caso i Briganti ASD Onlus di Librino ci tengono a dire, tramite la loro pagina Facebook in cui hanno denunciato l’atto, che “Qua siamo e qua restiamo”.

L’associazione sportiva operante nel quartiere Librino di Catania e che da anni opera in questo territorio riceve da tempo intimidazioni e danni alle strutture in cui opera, ma nonostante tutto hanno sempre continuato la loro “missione sportiva”.