Covid, +3.117 nuovi contagi in Italia e oltre 400 in Sicilia: il bollettino

Coronavirus: ecco il bollettino nazionale e regionale diffuso dal ministero della Salute per un aggiornamento sui casi nella Penisola e, nello specifico, in Sicilia.

Secondo la Fondazione Gimbe, siamo alle porte della quarta ondata di Covid-19 in Italia. A confermarlo sono gli ultimi report, che hanno segnalato un numero sempre più crescente di casi, anche a causa della diffusione della variante Delta del virus. La maggior parte dei contagi e dei ricoveri, però, riguarda la popolazione non vaccinata.

Covid: l’ultimo bollettino in Italia

Nelle ultime 24 ore, in Italia, si sono registrati 3.117 nuovi contagi. Sono 22 (127.971 in tutto dall’inizio della pandemia) le vittime registrate oggi e + 1.979 i nuovi positivi. Il numero degli attuali positivi nella Penisola sale così a 68.236.

Alto il numero dei guariti, che oggi segna + 1.114 nuove guarigioni, per un totale di 4.124.323 guariti in tutto.

Coronavirus Sicilia: oggi +457 casi e 0 decessi

In Sicilia, si registrano oggi +457 nuovi contagi, per un totale di 239.553 casi di Covid dall’inizio della pandemia. Cresce di 446 unità il numero degli attuali positivi, portando così il totale a 8.367 positivi in tutto.

Sono 11 i guariti nelle ultime 24 ore, per un totale di 225.162 guariti in tutto. Si registrano oggi 0 decessi: il numero totale resta così fermo a 6.024 decessi dall’inizio della pandemia.

I dati delle province siciliane