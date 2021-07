Green pass, cosa fare se non arriva l’SMS? Ecco come richiederlo

Di seguito le varie modalità su come recuperare il codice per la certificazione verde a seguito di avvenuta somministrazione del vaccino anti-Covid19.

Avete già fatto il vaccino e non riuscite a scaricare correttamente il vostro greenpass? Nessun problema, esistono vari modi per scaricarlo e uno dei seguenti funzionerà senz’altro. Come noto il green pass si ottiene dopo essere stati vaccinati contro il Covid-19 (basterà anche una sola dose), dopo aver effettuato nelle 48 ore precedenti un tampone negativo o con la guarigione avvenuta da almeno sei mesi.

È possibile che non vi sia arrivato l’SMS con l’atteso codice ma questo non sarà determinante per ottenere la certificazione lasciapassare per viaggi e ristoranti. Coloro che non hanno ricevuto il canonico sms (che contiene il codice authcode da inserire insieme alla tessera sanitaria sul sito dcg.gov.it o sull’app Immuni o IO) potranno comunque ottenerlo in diversi modi: