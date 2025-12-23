A partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea perderà definitivamente validità, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Questo significa che, anche se formalmente ancora in corso di validità, il documento non potrà più essere utilizzato come strumento di riconoscimento. La novità riguarda anche i cittadini residenti a Catania, chiamati ad adeguarsi alle nuove disposizioni nazionali.

Obbligo di passaggio alla Carta d’Identità Elettronica

Tutti i cittadini che non sono ancora in possesso della Carta d’Identità Elettronica (CIE) dovranno richiederla entro il termine indicato, per evitare di trovarsi senza un documento valido. Il passaggio alla CIE rappresenta un’evoluzione necessaria verso standard di sicurezza più elevati e una maggiore integrazione con i servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

Come richiedere la CIE a Catania

Nel Comune di Catania, la Carta d’Identità Elettronica può essere richiesta esclusivamente previa prenotazione online. La procedura avviene attraverso la piattaforma digitale “Catania Semplice”, seguendo le modalità operative indicate sul sito istituzionale del Comune. La prenotazione consente di fissare un appuntamento presso gli uffici competenti e ridurre i tempi di attesa allo sportello.

Cos’è la Carta d’Identità Elettronica e cosa contiene

La CIE è una card dotata di microprocessore integrato, progettata per garantire standard di sicurezza più avanzati rispetto al vecchio documento cartaceo. Al suo interno sono memorizzate le informazioni necessarie alla verifica dell’identità del titolare, inclusi elementi biometrici primari come la fotografia e secondari come l’impronta digitale. Queste caratteristiche rendono il documento più sicuro e difficilmente falsificabile.