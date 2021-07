Bimba di 9 anni positiva e intubata in Sicilia, Musumeci: “I genitori sono no-vax”

Due nuovi casi infantili di Covid-19 in Sicilia, entrambi nella città di Palermo: ricoverate una neonata e una bimba di 9 anni.

Una bambina di 9 anni è stata trovata positiva al Covid-19. Si trova attualmente ricoverata nella terapia intensiva dell’Ospedale Di Cristina dei Bambini di Palermo.

Maggiori notizie arrivano dal Governatore della Regione Siciliana Nello Musumeci, che ha fatto sapere al Corriere della sera che “la bambina ha la sorella che era stata in Spagna e i genitori no-vax”.

Non si tratta dell’unico caso infantile verificatosi in Sicilia, poichè all’Ospedale Cervello di Palermo è ricoverata una neonata da alcuni giorni. Le cause sarebbero delle complicazioni cerebrali verificatesi proprio a causa della variante inglese del Covid-19, anche se, inizialmente si pensava si trattasse della variante Delta.

Positiva anche la mamma della neonata, ma in una forma molto più lieve e senza alcuna complicazione. La bimba è ora stabile, a detta dei medici.