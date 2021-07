Catania, nuovo manto stradale in viale Mario Rapisardi: lavori per tutto agosto

Nuovo manto stradale per il viale Mario Rapisardi di Catania: i lavori dureranno per il tutto il mese di agosto.

Al via i lavori di sistemazione dell’asfalto dell’intero viale Mario Rapisardi, dopo il completamento degli interventi sotto il livello stradale operati da Terna nei mesi scorsi, di posa in opera di cavi dell’alta tensione per il potenziamento dell’elettricità.

Si tratta di interventi necessari e indifferibili che hanno lasciato inevitabili dislivelli nell’asfalto della grande arteria, che ora verranno ripianati con il nuovo manto bituminoso. Obiettivo che verrà raggiunto con la preventiva scarificazione, a tratti, degli interventi programmati dal Comune e da Terna, azienda che eseguirà i lavori.

L’assessore alla viabilità Pippo Arcidiacono d’intesa con il sindaco Salvo Pogliese, ha coordinato gli interventi con i funzionari comunali dell’ufficio traffico urbano e l’impresa esecutrice, stabilendo che i lavori partissero nel periodo estivo quando il movimento viario è più leggero, con interventi su quadranti ridotti, garantendo la percorrenza a corsie alternate.

Si partirà lunedì 19 luglio, da piazza Marconi, con i mezzi che gradualmente si sposteranno verso piazza Santa Maria di Gesù. Quasi quattro chilometri che verranno ricoperti da una superficie fine di asfalto, livellando le parti sconnesse che hanno creato disagi nella guida.

Il cantiere per la rimozione della vecchia superficie e la posa del nuovo manto stradale, opererà su viale Mario Rapisardi fino a tutto il mese di agosto, con il divieto di sosta che verrà disposto nei tratti interessati per fasi successive.