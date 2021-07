Green Pass, Musumeci: “Il modello francese non mi convince”

Il modello di Green Pass proposto dalla Francia è considerata dai più una soluzione volta a spingere sulla somministrazione dei vaccini, ma non tutti sono d'accordo: Musumeci si oppone.

Con il più recente aumento di contagi, si valuta di seguire il “modello francese” e , dunque, di usare il Green Pass anche per entrare in bar e ristoranti. Quanto

Tuttavia, quanto anticipato anche dal Commissario Figliuolo trova qualche oppositore: tra tutti, il Presidente della Regione Nello Musumeci ha espresso qualche perplessità.

“La libertà dei cittadini trova la massima espressione nel rispetto dei diritti di tutti – ha esordito il Presidente Musumeci- . Il modello ‘francese’ non mi convince del tutto, perché sono contrario a prevedere misure che non possono essere assicurate da adeguati controlli.”

Il governatore dubiterebbe, in particolare, in merito ai controlli da effettuare.

“Dire oggi che per entrare in un pub ci vuole il Green-pass, a prescindere da ogni valutazione di merito, mi fa dire: chi controlla? – ha concluso Musumeci – . Se il Green Pass non lo controllano neppure nei viaggi internazionali! Parliamo di cose fattibili: credo sia più logico tutelare i servizi essenziali e monitorare gli ingressi in Italia ed in ciascuna Regione, estendendo il Green Pass alle attività sociali dove esistono grandi assembramenti e dove i controlli possano essere davvero effettivi ed efficaci”.