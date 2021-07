Green Pass per entrare in bar e ristoranti, Sileri: “Seguire l’esempio della Francia”

Casi positivi in aumento in diverse regioni italiane: il discorso del presidente Macron tenta l'Italia sul ricorso obbligatorio al Green Pass.

Parola d’ordine? Green Pass. All’indomani del discorso del presidente francese Emmanuel Macron, anche l’Italia inizia a prendere le misure in vista dell’aumento di contagi.

Macron, durante una diretta televisiva serale, ha annunciato l’obbligo di ricorso al “Certificato verde” anche per l’accesso a locali, ristoranti, bar e mezzi pubblici. Un provvedimento, del resto, che ha causato una vera e propria impennata nelle prenotazioni di prenotazioni di vaccini nelle ultime ore.

Un’opzione che potrebbe andar bene anche all’Italia, dato il recente aumento del numero di casi positivi, che vedrebbe alcune regioni passare dalla zona bianca a quella gialla nel giro di pochi giorni. Prima tra tutte la regione Veneto, con 254 nuovi casi, seguita dalla Lombardia, con 241 casi, Sicilia con 174 casi, Lazio 166 e Campania 136.

Non sono tardate le risposte favorevoli a tale provvedimento: sia da parte di Governatori di regione, che di forze politiche ed esponenti del Governo.

“È sicuramente una scelta giusta. Dovremmo farlo anche in Italia. Bisogna applicare sul serio il Green pass, niente quarantena per chi ha ricevuto due dosi e rivedere i parametri nel giro di una o due settimane.” ha affermato il sottosegretario alla Salute Roberto Sileri in un’intervista al quotidiano romano Il Messaggero.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Commissario per l’Emergenza Francesco Figliuolo, per il quale il ricorso al Green pass potrebbe essere la soluzione decisiva per coloro che ancora non hanno provveduto a vaccinarsi. Il tema resta molto delicato, soprattutto dal punto di vista costituzionale, per cui andrebbe comunque garantita l’alternativa del ricorso ad un tampone.