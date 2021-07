Ragazzo disperso alla Playa di Catania, ricerche ancora in corso

L'ultimo avvistamento del ragazzo sulla battigia è avvenuto intorno alle 14. L'allarme arrivato da una telefonata.

Alla Playa di Catania scattano le ricerche per un ragazzo, visto allontanarsi l’ultima volta dalla battigia intorno alle 14. Al momento risulta ancora disperso, ma la Capitaneria di porto è in esplorazione nel tentativo di ritrovarlo.

L’allarme arriva da una telefonata. Le operazioni di ricerca sono coordinate dalla sala operativa della capitaneria di porto di Catania che ha disposto l’intervento. In zona ricerca di tre motovedette della guardia costiera, di due unita navali dei vigili del fuoco e di mezzo della polizia di stato. L’area è sorvolata dagli elicotteri della base aerea della guardia costiera di Catania. Le attività di ricerca sono in corso anche via terra con pattuglie della guardia costiera e della polizia di stato.