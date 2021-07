Covid, Sicilia oggi al terzo posto per contagi: si sfiorano i 6 mila decessi totali

Coronavirus Sicilia: si sfiorano i 6mila decessi e la Sicilia è al terzo posto per contagi. Tutti i dati del bollettino di oggi, 13 luglio 2021.

Sono oltre 1.500 i nuovi positivi oggi in tutta Italia e 20 i decessi. Il Coronavirus sembra non volere arrestare la propria corsa e spaventa la variante Delta. Il bollettino di oggi mette in evidenza anche un aumento di attuali positivi di 223 unità per un totale di 40.649 attuali positivi in tutto il Paese. Ma vediamo i dati relativi alla Sicilia.

Coronavirus Sicilia: il bollettino del 13 luglio

La Sicilia oggi è la terza regione per contagi dopo la Lombardia e il Veneto. Secondo il bollettino di oggi, sono 174 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Il totale di positivi dall’inizio della pandemia sale così a 233.614. Crescono di 60 unità anche gli attuali positivi, per un totale di 3.795 attuali positivi nel nostro territorio.

Se ieri le vittime erano 0, oggi invece sono 4. Il numero dei morti, dall’inizio della pandemia, sfiora così le 6 mila unità (5.996). Resta buono il numero dei guariti, che oggi sono 110 per un totale di 223.823 guariti in tutto.

Coronavirus Sicilia: i dati delle province

In aggiornamento…