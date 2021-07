Vaccino Covid, Ministro Bianchi: “Nessun obbligo per gli insegnanti”

Vaccino obbligatorio per gli insegnanti in vista dell'inizio della scuola a settembre? Bianchi sottolinea che non c'è nessun obbligo a sottoporti all'inoculazione. Le ultime dichiarazioni.

Una delle tante incognite portate dall’emergenza sanitaria è anche quella sul ritorno a scuola: si ritornerà in Dad? I vaccini saranno obbligatori per alunni ed insegnanti?

Se fino a ieri Musumeci aveva reso pubblico il suo desiderio di mettere l’obbligo di vaccinazione per tutto il personale scolastico, chiedendo una posizione chiara a Roma, oggi il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi risponde alla sua richiesta.

“Nessun obbligo per gli insegnanti a vaccinarsi contro il Covid-19, almeno per il momento. – dice il Ministro Bianchi – È un appello alla responsabilità, affinché tutto il personale scolastico si sottoponga alla vaccinazione proprio nel senso di una solidarietà collettiva”.