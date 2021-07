Meteo Catania, ancora alte temperature: la situazione nel weekend

Il caldo continua ad essere il protagonista a Catania ed in tutta l'isola: ecco le previsioni per questo fine settimana di luglio.

Se al nord sono previsti acquazzoni, in Sicilia, come ogni anno, luglio è uno dei mesi più caldi. La Protezione Civile ha ancora una volta avvisato per il rischio incendi, soprattutto per Catania ed Enna, ma le temperature massime resteranno comprese tra i 23 e i 34 gradi.

Le temperature a Catania

Sabato 10 luglio la minima prevista sarà di 24 gradi, mentre la massima sarà di 33 gradi. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni e l’intensità del vento sarà pari a 17 km/h. Inoltre, il mare sarà poco mosso, quindi, invece di rimanere a casa, ci si potrà rilassare tranquillamente sulla spiaggia.

Le temperature previste per domenica 11 non sono molto diverse da quelle del giorno precedente: la minima sarà di 23 gradi, mentre la massima di 32, con una temperatura percepita di 31, di due gradi più bassa rispetto a quella di sabato. L’umidità, invece, sarà del 37% e l’intensità UV, come nei giorni precedenti, sarà molto elevata.