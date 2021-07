Catania omaggia Raffaella Carrà: l’opera di Mikhail Albano [FOTO]

Omaggio a Raffaella Carrà a Catania: l'artista Mikhail Albano le dedica un'opera.

“Guarda tu questa Carrà, è riuscita a emozionarmi un’altra volta“: con queste parole l’artista Mikhail Albano mostra sui social la sua nuova opera dedicata a Raffaella Carrà.

Anche la città di Catania, quindi, omaggia Raffaella Carrà grazie all’opera dell’artista Mikhail Albano. Questo artista, di origini russe ma cresciuto a Leonforte, è solito collocare opere temporanee in varie aree della città.

Questa volta è il volto dell’indimenticabile Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio, a colorare le strade della città etnea. L’artista ha mostrato l’opera sui suoi profili Instagram e Facebook e ha comunicato che essa si trova nella piazzetta di Corso Martiri della Libertà.

Chiunque voglia, quindi, può recarsi ad osservare quest’omaggio. Questa è la particolarità delle opere di Mikhail Albano: opere spazi aperti e su pellicole, pronte a stupire chiunque passi lì davanti, anche per caso.

Come ha dichiarato l’artista proprio a LiveUnict, FilmArt (questo è il nome di questa forma d’arte), nasce dall’esigenza di condividere l’arte e di renderla fruibile a tutti. “Condividere con gli altri le mie opere ha molto più senso che crearle per godermele da solo. Ovviamente nel progetto ho messo a pari importanza il rispetto per l’ambiente, da qui la ricerca su internet di un estensibile biodegradabile e compostabile”.