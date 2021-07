È morta Raffaella Carrà, Pippo Baudo: “L’ultima vera grande soubrette”

Si è spenta all'età di 78 anni Raffaella Carrà. Pippo Baudo la ricorda come l'ultima grande soubrette italiana.

Si è spenta all’età di 78 anni Raffaella Carrà, dopo una lunga malattia che aveva vissuto in questi ultimi anni con riserbo. Molti grandi personaggi del mondo dello spettacolo e della musica italiana la stanno ricordando in queste ore.

Tra questi, anche il siciliano Pippo Baudo: “Una volta in Spagna, a Plaza de Toros, c’era Raffaella Carrà da sola col suo gruppo, e ricordo intorno trentamila persone. Una cosa incredibile, un amore come per nessun’altra italiana”.

Il motivo dell’enorme successo e dell’unicità di Raffaella stava, secondo il popolare conduttore, nella semplicità: “Era la bella ‘burdela’ romagnola, la guappa, aveva una voce forte che faceva impazzire tutti. Il suo modo di essere faceva pensare ad ogni ragazza di poter diventare Raffaella Carrà, invece non era vero. Ci voleva solo il suo talento per essere Raffaella Carrà. È stata l’ultima vera grande soubrette. Sono affranto“, conclude Pippo.