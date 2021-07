Stasera in tv: omaggio a Raffaella Carrà su “Techetechetè”

Cosa guardare stasera in tv? Se non vi va di uscire, la Redazione di LiveUnict propone alcuni titoli interessanti.

Techetechetè – Raffaella [Rai 1, ore 20.30]: In ricordo della grande Raffaella Carrà, Techetechetè la racconterà attraverso gli estratti più belli della sua lunga carriera.

L’uomo che non ho mai sposato [Rai 2, ore 21.20]: Kelsey decide di andare in vacanza in un resort. All’arrivo in aeroporto incontra, casualmente, un uomo che la convince a salire sulla sua macchina per farsi accompagnare al resort. Da qui in poi Kelsey scoprirà il carattere ossessivo dell’uomo che, nonostante si conoscano appena, è convinto che tra loro possa nascere qualcosa.

2 Fast 2 Furious [Italia 1, ore 21.20]: Brian O’Conner è un ricercato e ora, per riscattarsi, deve infiltrarsi in un giro di corse clandestine.

In Time [Canale 20 Mediaset, ore 21.04]: Nell’anno 2169, le persone sono geneticamente programmate per invecchiare soltanto fino a 25 anni. Il tempo è la valuta corrente con cui la gente viene pagata per il proprio lavoro ed è il mezzo di pagamento per le necessità ed i lussi, pertanto, ne risulta una società squilibrata, dove i ricchi possono vivere per sempre, mentre gli altri cercano di negoziare giorno per giorno la loro sopravvivenza.