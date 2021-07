Maglie e sciarpe degli Europei contraffatte: maxi sequestro a Catania

Sono stati sequestrati dai Finanzieri di Catania oltre 80 articoli sportivi contraffatti, legati agli Europei 2020.

Sono stati sequestrati dai Finanzieri del comando provinciale di Catania oltre 80 articoli contraffatti legati all’evento del momento: l’Euro 2020. Gli articoli in questione erano stati messi in vendita in due negozi a Catania.

In particolare, sono state trovate maglie ed altri articoli sportivi realizzati con loghi e colori della Nazionale Italiana di calcio ma contraffatti.

Un primo intervento è avvenuto in via Plebiscito dove sono state scovate, oltre alle maglie, delle sciarpe e alcune bandiere della Nazionale contraffatte: per attirare l’attenzione della gente i prodotti venivano pubblicizzati su internet.

Il secondo controllo è avvenuto nei pressi di Via Galermo dove, oltre numerosi articoli del Calcio Catania, sono state sequestrate diverse bandane della Nazionale Italiana anch’esse contraffatte.

L’operazione si è conclusa con il sequestro di 14 maglie, 5 sciarpe, oltre 50 bandane e 9 bandiere della Nazionale di calcio e oltre 100 articoli del Catania con logo contraffatto o privi di logo.

Per due cittadini è scattata la denuncia per i reati di ricettazione e contraffazione.