Meteo Sicilia, nuova ondata di calore: attesi 38° a Catania

Meteo Sicilia: la tregua dal caldo sta per finire, si prevede una risalita delle temperature che culminerà la prossima settimana con 38 gradi a Catania.

Meteo Sicilia: dopo il caldo record delle scorse settimane – che in alcune città come Catania ha toccato i 43 gradi – in Sicilia si torna a respirare. Da qualche giorno, le temperature si sono abbassate grazie all’arrivo del vento, che ha permesso di “raffreddare” il calore generato dall’anticiclone africano.

La tregua, però, sembra essere sul punto di giungere al termine con un graduale aumento delle temperature già a partire dalla giornata di domani. Vediamo la situazione generale in Sicilia e, nello specifico, a Catania.

Meteo Sicilia: risalgono le temperature

Se il nord Italia sta assistendo a un crollo termico generalizzato, come riportato su 3B Meteo, al Sud il caldo resiste. Piogge e rovesci si abbattono sul Settentrione, mentre non c’è tregua per gli abitanti del Meridione e delle Isole maggiori, dove dopo le 20 di sera si registrano ancora punte di 33 gradi.

Le città più calde Palermo e Siracusa con picchi di 39 gradi nel corso della giornata. Scende, seppur di poco, la temperatura nel Catanese, che nelle scorse settimane è stata la zona più calda di tutta la Sicilia.

Secondo le previsioni, nei prossimi giorni, le temperature non dovrebbero superare i 37 gradi. Previsti, in particolare, 36 gradi a Siracusa nella giornata di giovedì 8 luglio 2021. A Palermo la massima, durante la settimana, sarà invece di 33 gradi. Nell’Ennese si raggiungeranno, nella giornata di venerdì 9 luglio picchi di 37 gradi.

Meteo Catania: tregua in settimana

Per quel che riguarda la città e la provincia di Catania, le giornate di martedì 6 e di mercoledì 7 luglio dovrebbero continuare a vedere temperature moderate, che non supereranno i 32 gradi nelle ore più calde della giornata. A partire da giovedì, invece, comincerà una graduale risalita con un picco di 35 gradi previsto per la giornata di sabato 10 luglio 2021.

Si tratterà, tuttavia, solo di un anticipo di quello che dovrebbe succedere la settimana prossima, quando le temperature continueranno ad alzarsi. A partire da lunedì 12 luglio 2021, infatti, si sfioreranno nuovamente i 40 gradi. Tra lunedì e martedì, infatti, le temperature raggiungeranno nuovamente i 38 gradi: è probabile l’arrivo di nuove allerte dalla Protezione Civile.