Sicilia, auto sfonda guardrail e cade da viadotto: una famiglia a bordo

Ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'auto ha fatto un volo di oltre tre metri prima di cadere al suolo.

Momenti di paura per una famiglia, marito e moglie di 80 e 75 anni e figlio di 50 alla guida, dopo un incidente sull’A20 in direzione Trapani, poco dopo lo svincolo di Alcamo. L’auto su cui erano a bordo ha sfondato il guardrail ed è precipitata da un viadotto dopo un volo di tre metri e mezzo.

All’impatto con il terrapieno l’auto si è capovolta. L’uomo alla guida è riuscito a uscire dall’auto, mentre la coppia di anziani è rimasta dentro tra le lamiere piegate del veicolo. Per liberarli sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto i feriti e li hanno affidati ai sanitari del 118.

I tre sono stati condotti all’ospedale di Alcamo. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente, che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze.