A causa di un incidente autonomo che ha provocato il ribaltamento di un mezzo pesante, la tangenziale Ovest è attualmente chiusa al traffico nel tratto compreso tra il chilometro 15,800 e 15,700, in direzione Messina, all’altezza dello svincolo di Catania Nord. La chiusura è stata comunicata da Anas tramite una nota ufficiale.

Sul posto sono operative le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nei rilievi dell’incidente. Sono state istituite deviazioni temporanee per ridurre al minimo i disagi degli automobilisti.

I lavori di rimozione del mezzo ribaltato e la messa in sicurezza del tratto interessato proseguiranno per garantire la riapertura della strada nel minor tempo possibile. Gli automobilisti sono invitati a seguire i percorsi alternativi segnalati in loco e a prestare attenzione alla segnaletica.