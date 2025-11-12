Concorsi Sicilia: Il Comune di Alcamo, in provincia di Trapani, ha indetto un concorso pubblico per la selezione di istruttori dei servizi digitali, rivolto a diplomati e con assunzione a tempo indeterminato. La procedura si rivolge a cittadini italiani o dell’Unione Europea in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, e le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 2025. L’iniziativa offre una opportunità concreta di inserimento stabile nel settore digitale della pubblica amministrazione e segue le normative aggiornate sui concorsi pubblici. Di seguito, le informazioni più rilevanti per presentare la candidatura.

Concorsi Sicilia: il ruolo dell’istruttore dei servizi digitali

L’istruttore dei servizi digitali ha un ruolo chiave nella gestione dei sistemi informatici e delle reti comunali. Tra le mansioni principali rientrano la gestione di malfunzionamenti hardware e software, l’aggiornamento dei programmi secondo standard definiti e l’amministrazione degli utenti e delle sicurezze della rete. L’operatore si occupa inoltre della conservazione e ripristino dei dati, della assistenza tecnica agli utenti interni e della predisposizione degli atti amministrativi relativi ai processi digitali del Comune. Le attività richieste richiedono competenze sia tecniche sia organizzative, fondamentali per garantire il corretto funzionamento dei servizi digitali dell’ente.

Concorsi Sicilia: requisiti richiesti

Al concorso pubblico per la selezione di istruttori dei servizi digitali possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, come cittadinanza italiana o UE, godimento dei diritti civili e politici, età non inferiore a 18 anni e idoneità fisica. Sono esclusi chi è stato destituito o dispensato da precedenti impieghi pubblici, chi è collocato in quiescenza o ha condanne che impediscono l’assunzione.

Per quanto riguarda il titolo di studio, è richiesto il possesso di un diploma quinquennale di istituto tecnico industriale ad indirizzo informatico, istituto tecnico commerciale, diploma scientifico indirizzo scienze applicate, diploma di perito informatico o titoli equivalenti riconosciuti. Tutti requisiti volti a garantire che i candidati abbiano competenze tecniche specifiche per svolgere correttamente le mansioni previste.

Concorsi Sicilia: presentazione delle domande e selezione

La selezione può prevedere una prova preselettiva in caso di elevato numero di domande, seguita da valutazione dei titoli, una prova scritta e una prova orale. La prova scritta può consistere in quiz a risposta chiusa, elaborati teorico-pratici o esercizi tecnici, mentre la prova orale riguarda le materie indicate nel bando.

La domanda deve essere presentata telematicamente entro il 30 novembre 2025 sul portale inPA, utilizzando SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS, e allegando la ricevuta di pagamento della tassa di concorso di 10,33 euro. È consigliato avere una PEC attiva per ricevere comunicazioni ufficiali dall’ente. Tutte le procedure seguono le nuove regole previste dai concorsi pubblici.