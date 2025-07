Grave incidente stradale questa mattina a Paternò, lungo il ponte Barca, dove un ciclista è stato investito da un’auto. Secondo quanto riportato dal sito locale 95047.it, il conducente del veicolo non si sarebbe fermato dopo l’impatto, proseguendo la marcia senza prestare soccorso alla vittima.

Ferite gravi, necessario l’elisoccorso

Il ciclista, a causa della violenza dell’impatto, è caduto rovinosamente sull’asfalto riportando ferite gravi. Alcuni passanti hanno immediatamente chiamato i soccorsi: sul posto è giunto il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure. Date le condizioni critiche dell’uomo, è stato attivato l’elisoccorso per il trasferimento in una struttura ospedaliera adeguata.

Indagini in corso per identificare il responsabile

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per risalire all’identità del conducente fuggito dopo l’incidente. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini da impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Le condizioni del ciclista restano gravi.