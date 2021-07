Asse dei Servizi chiuso per lavori: ecco quando

È stata emessa un'ordinanza dall’Ufficio tecnico della Città Metropolitana di Catania per la chiusura del tratto autostradale Asse dei servizi. Ecco quali sono i giorni e le ore.

In seguito a dei lavori stradali, è stata emessa l’ordinanza dell’Ufficio tecnico della Città Metropolitana di Catania per consentire alla Tim la posa dei cavi in fibra ottica. Per l’occasione, parte della rete autostradale in direzione Asse dei Servizi rimarrà parzialmente chiusa al transito per due notti.

Le modalità sono state così distribuite: in direzione Faro Biscari tangenziale, dal km 0+450 al km 0+750, resterà chiusa la corsia di marcia dalle 22 di martedì 6 luglio sino alle ore 2.00 dell’indomani. La corsia di sorpasso resterà vietata al transito dalle ore 2,00 alle ore 6.00 di mercoledì 7 luglio.

La carreggiata tangenziale Faro Biscari, dal km 2,300 al km 2+600, resterà chiusa dalle ore 22 del 7 luglio alle ore 2,00 dell’indomani (corsia di marcia) e dalle ore 2,00 alle ore 6,00 di giovedì 8 luglio (corsia di sorpasso).

In tutti i casi, dovrà essere garantito il transito ai veicoli di soccorso. La stessa società si farà carico di collocare la segnaletica stradale in corrispondenza del cantiere a tutela dell’incolumità.