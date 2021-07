Saldi estivi in Sicilia: al via gli sconti a partire da oggi

I saldi estivi 2021 partiranno da oggi in Sicilia. L'isola ha anticipato l'inizio rispetto ad alcune regioni italiane che invece partiranno da sabato 3 giugno con i saldi della stagione estiva.

È ufficiale: da oggi inizieranno i saldi estivi 2021 in tutta la Regione Sicilia. L’avvio dei saldi in Sicilia è particolarmente atteso dalla gran parte della popolazione. Tuttavia, l’alternarsi di aperture e chiusure ha penalizzato l’isola ed i commercianti di questa settore. Infatti, l’avvio dei saldi è anche atteso per una ripartenza decisiva del settore tessile e non solo.

Inoltre, secondo il Codacons si stima un incremento degli acquisti tra il 15% e il 20% rispetto allo scorso anno.

Il calendario dei saldi estivi 2021 è stato stabilito negli scorsi giorni dalla Conferenza delle Regioni. Nell’Isola ripartiranno gli sconti per diversi settori: abbigliamento, calzature, articoli sportivi, oggettistica e non solo.

“Dopo aver sentito le associazioni di categoria – afferma l’assessore alle Attività produttive, Mimmo Turano, a proposito dei saldi estivi 2021 in Sicilia – abbiamo deciso di confermare la data che avevamo scelto in sede di programmazione, considerato che si discosta di appena un giorno da quella indicata dalla Conferenza delle Regioni. L’auspicio è che dopo mesi veramente difficili si torni nuovamente a spendere e a dare vigore a un comparto decisamente provato da lunghi periodi di restrizioni e chiusure”.