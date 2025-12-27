Gli abituali e tanto attesi saldi invernali sono ormai alle porte! In Sicilia, i saldi invernali, inizieranno sabato 3 gennaio, approfittando anche del weekend che certamente attirerà più clienti. Il periodo di sconti durerà fino a giorno 15 marzo.

Le normative per i saldi

Secondo la normativa nazionale, i saldi invernali devono iniziare il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, con l’eccezione che, se la festività cade di lunedì, l’avvio è anticipato al sabato precedente. Nel 2026, ciò significa che i saldi in Sicilia partiranno sabato 3 gennaio, in linea con la maggior parte delle Regioni italiane. L’intesa interregionale, che mira a ridurre le differenze tra i vari territori, lascia comunque spazio ai diversi cambiamenti.

In Sicilia i saldi si prolungheranno fino al 15 marzo. Un periodo così esteso che si conferma come una strategia efficace per massimizzare i ricavi. La misura è stata ufficialmente confermata da atti regionali, con il divieto di lanciare promozioni nei 30 giorni precedenti ai saldi, al fine di garantire la trasparenza delle offerte.

Le date dei saldi in Sicilia

Con il D.A. n. 2763 del 14 ottobre 2025, sono state definite le date ufficiali per le vendite promozionali e i saldi per il biennio 2026-2027. Per quanto riguarda le vendite promozionali, nel 2026 potranno essere effettuate dal 16 marzo al 3 luglio e dal 16 settembre al 2 gennaio, mentre nel 2027 saranno valide dal 16 marzo al 2 luglio e dal 16 settembre al 4 gennaio.

Per i saldi invernali, nel 2026 si terranno dal 3 gennaio al 15 marzo, mentre nel 2027 partiranno il 5 gennaio e finiranno il 15 marzo. Infine, i saldi estivi saranno previsti dal 4 luglio al 15 settembre per il 2026, e dal 3 luglio al 15 settembre per il 2027. Queste date stabiliscono le finestre temporali per le vendite a sconto, regolando il flusso delle offerte per garantire la massima trasparenza e un commercio più organizzato.