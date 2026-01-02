Partono da domani, sabato 3 gennaio 2026, i saldi invernali! La scelta del 3 gennaio segue quanto previsto dagli “Indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”, approvati il 24 marzo 2011, che fissano l’inizio delle vendite di fine stagione al primo giorno feriale prima dell’Epifania. “Qualora il primo giorno feriale antecedente l’Epifania coincida con il lunedì l’inizio dei saldi viene anticipato al sabato”. Di seguito tutte le novità a riguardo.

Saldi Sicilia, la spesa media per famiglia

In Sicilia, secondo le stime di Confcommercio, per i saldi si prevede una spesa complessiva di circa 400 milioni di euro. La spesa media pro capite sarà di circa 100 euro, mentre ogni famiglia spenderà mediamente tra i 250 e i 270 euro, con circa un milione e mezzo di famiglie coinvolte. Tuttavia, i dati di dicembre mostrano che i consumi nel commercio sono ancora molto deboli, nonostante l’aumento delle buste paga dei lavoratori dipendenti, grazie ai rinnovi contrattuali, e nonostante il miglioramento dell’indice di fiducia dei consumatori, secondo i dati Istat.

Saldi Sicilia, le date ufficiali degli sconti stagionali

Con D.A. n. 2763 del 14/10/2025 sono state stabilite le date delle vendite promozionali e dei saldi per il biennio 2026–2027. Le vendite promozionali per il biennio 2026-2027 possono essere effettuate:

per l’esercizio 2026 dal 16 marzo al 3 luglio e dal 16 settembre al 2 gennaio,

dal 16 marzo al 3 luglio e dal 16 settembre al 2 gennaio, per l’esercizio 2027 dal 16 marzo al 2 luglio e dal 16 settembre al 4 gennaio.

Le vendite di fine stagione o saldi per il periodo invernale possono essere effettuate:

per l’esercizio 2026 dal 3 gennaio al 15 marzo,

per l’esercizio 2027 dal 5 gennaio al 15 marzo.

Le vendite di fine stagione o saldi per il periodo estivo possono essere effettuate:

per l’esercizio 2026 dal 4 luglio al 15 settembre,

per l’esercizio 2027 dal 3 luglio al 15 settembre.

Saldi Sicilia, qualche consiglio prima dell’acquisto

Si ricorda che prima di fare nuovi acquisti, è sempre una buona idea controllare cosa si ha già nell’armadio per evitare spese inutili. Un altro consiglio utile è fare un giro nei negozi qualche giorno prima dell’inizio dei saldi per capire cosa potrebbe essere interessante acquistare e verificare che gli sconti siano reali. Quando arriva il momento di comprare, è importante confrontare il prezzo attuale con quello precedente. Infatti, da un anno, le nuove regole sui saldi obbligano i negozianti a mostrare sia il prezzo originale che quello scontato, riferito ai 30 giorni prima dell’inizio dei saldi.