Meteo Catania, lieve calo delle temperature: le previsioni del weekend

Meteo Catania: il prossimo weekend si prevede una discesa delle temperature, con il Sud Italia che registrerà un calore tipicamente estivo ma senza le temperature roventi.

Meteo Catania: perde mordente sull’Italia l’anticiclone africano che nelle scorse settimane ha reso roventi le città di tutto il territorio. Secondo quanto riportato da ilmeteo.it, incalzeranno temporali e refoli di aria meno calda già da domani, che potranno provocare anche qualche grandinata e forse qualche temporale ad inizio settimana in Italia.

Motivo dell’attenuazione della canicola è un vortice di bassa pressione in viaggio dalla Francia verso la Germania, ma che lambirà solo le regioni del Nord lasciando praticamente intatto il Centro-Sud che dunque vedrà una lieve discesa delle temperature ma nulla di troppo significativo.

La Sicilia in particolare resterà ancora bollente, con temperature che potrebbero superare i 35 gradi. A ridimensionare leggermente il clima ci penseranno le correnti più temperate dell’Atlantico, ma la situazione generale farà registrare valori al di sopra della media stagionale. La città di Catania vedrà solo un lieve ridimensionamento del caldo, ma non sono previsti rovesci a carattere temporalesco durante il prossimo fine settimana.

Meteo Catania: le previsioni per venerdì 2 luglio

Fine settimana all’insegna del bel tempo nella città di Catania. La temperatura massima registrata si attesterà intorno ai 36 C° (picco nel pomeriggio), con un tasso di umidità intorno al 30% durante il giorno, ma che supererà il 50% nella notte.

Previste anche raffiche di vento fino a 14 km/h, con il vento proveniente da WNW. Non sono previsti rovesci.

Previsioni per sabato 3 luglio

Altra giornata con 13 ore continue di sole. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da NNO con una intensità intorno agli 8 km/h. Saranno possibili anche raffiche di vento sui 15 km/h. La minima sarà di 22 C° e la massima di 35 C°, con il picco registrato nelle ore pomeridiane.

Previsioni per domenica 4 luglio

Giornata pienamente estiva prevista anche per domenica. Le temperature non subiranno oscillazioni rispetto ai giorni precedenti, con un picco massimo di 36 C° previsto nel pomeriggio. Tuttavia si farà sentire il vento di ponente, con una intensità di 17 km/h e raffiche che potranno arrivare intorno ai 27 km/h. Per tutta la giornata si prevede ampio soleggiamento e caldo.