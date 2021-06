Coronavirus, Sicilia ancora sotto i 100 casi: in una provincia 0 contagi

Coronavirus Sicilia ancora sotto i 100 casi giornalieri, ma i dati sono in aumento rispetto a ieri. Il bollettino del Ministero della Salute di oggi.

I casi di Coronavirus Sicilia sono ancora stabili rispetto agli scorsi giorni, con un leggero aumento dei positivi. Malgrado i timori per il diffondersi della variante Delta, il bollettino di oggi indica la presenza di 99 nuovi casi. A livello nazionale, invece, i positivi rilevati sono 679 (ieri 389). Aumentano anche i decessi complessivi, saliti da 28 a 42. Tuttavia, l’aumento delle vittime si spiega per un ricalcolo di 22 decessi effettuato dalla regione Campania su un periodo compreso da novembre 2020 a maggio 2021.

Coronavirus Sicilia: i dati del bollettino

Gli attuali positivi al Coronavirus in Sicilia sono 4.227. Di questi, i ricoverati con sintomi sono 162, cui si aggiungono 24 pazienti in terapia intensiva. Si registra, inoltre, un unico ingresso in ospedale dovuto al Covid nelle ultime 24 ore.

I decessi totali in Sicilia salgono a 5.967, di cui 2 nelle ultime 24 ore. Il numero di guariti, d’altro canto, è pari a 222, per un totale di 221.360 guarite o dimesse dagli ospedali dell’Isola dall’inizio della pandemia.

Coronavirus: i dati delle province

Anche col calo di casi, è ancora Catania la provincia col numero maggiore di positivi. Nel bollettino odierno spicca il caso di Enna, che dopo mesi di bassa incidenza registra un’intera giornata senza che siano stati rilevati nuovi casi. Di seguito i dati: