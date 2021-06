Mammografia gratis per le donne: l’iniziativa dell’Asp di Catania

Mammografia gratuita per tutte le donne in target. Si tratta di un'iniziativa dell'Asp di Catania per prevenire il tumore al seno e sensibilizzare la popolazione.

Domenica 27 giugno, presso l’UOC di Radiologia di Biancavilla, l’Associazione Prevenzione Cancro Adrano (APCA) e l’Asp di Catania promuovono una giornata di sensibilizzazione alla prevenzione oncologica e di screening mammografico, gratuito, rivolto alle utenti, in età target, che hanno accolto la proposta di APCA nell’ambito delle sue attività statutarie. “La sinergia fra Istituzioni e associazioni di cittadini esprime sempre un valore aggiunto nel testimoniare l’importanza dell’adesione alle campagne di screening oncologico – afferma il manager dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza -. La prevenzione può salvare la vita. Ringrazio quindi APCA e la presidente Bua per il loro impegno costante sul territorio, nella comune battaglia per vincere il cancro”. Grazie alla collaborazione ed alla disponibilità del Dipartimento di Scienze Radiologiche, diretto dal dr. Vincenzo Ricceri, l’APCA indirizzerà all’Ospedale di Biancavilla le donne in età target per effettuare un esame di screening di primo livello. “Ringrazio l’Asp di Catania per avere accolto il nostro invito. Sono sicura che questa collaborazione sarà la prima di tante altre – aggiunge Barbara Bua, presidente di APCA -. Il nostro obiettivo è di facilitare l’accesso alla mammografia a tutte le signore che usufruiscono dei nostri servizi e alle quali il più delle volte viene raccomandato l’esame mammografico”. Il numero massimo di utenti da coinvolgere nell’iniziativa è stato definito in modo da garantire il rispetto delle norme anti-Covid e l’accesso in sicurezza ai servizi. “Con questo appuntamento vogliamo ancora una volta sottolineare l’importanza della prevenzione e dell’adesione dei cittadini ai programmi di screening – afferma il direttore sanitario dell’Asp di Catania, dr. Antonino Rapisarda -. Intendiamo anche incoraggiare e sostenere l’attività di sensibilizzazione svolta sul territorio dai volontari per stimolare una partecipazione più attiva da parte della comunità, l’adozione di stili di vita salutari e la consapevolezza del valore fondamentale della diagnosi precoce”. Le modalità per l’effettuazione dell’esame e per la consegna del referto, seguiranno esclusivamente le procedure definite e utilizzate dall’Asp di Catania per lo screening mammografico di cui è referente il dr. Mauro La Rosa. L’APCA, costituita nel 1985, ha sede a Adrano. È presente sul territorio in sinergia con altre associazioni e si distingue per l’impegno rivolto alla diffusione della cultura della prevenzione oncologica, attraverso l’organizzazione di incontri con gli alunni degli Istituti superiori; con una consolidata attività di divulgazione presso l’emittente TVA e grazie all’attività svolta da medici volontari, presso la sede associativa.