Coronavirus, Sicilia seconda per nuovi casi: a Catania +42 positivi

Coronavirus Sicilia, nel bollettino di oggi diminuiscono i casi ma aumentano di nuovo i pazienti in terapia intensiva. Tutti i dati regionali e provinciali.

Casi di Coronavirus Sicilia in calo rispetto agli ultimi giorni. Il bollettino di oggi segna un aumento di 119 positivi (ieri 158) su 16.962 tamponi processati. A livello nazionale l’aumento è di 927 casi e la Sicilia è la seconda regione per incremento giornaliero, dietro la Lombardia.

Coronavirus Sicilia: i dati del bollettino

Da qualche giorno il numero degli attuali positivi al Coronavirus in Sicilia è sceso sotto le 5mila unità, arrivando oggi a quota 4.753 (-155 rispetto a ieri). Il saldo è positivo grazie al numero maggiore di dimessi e guariti, 268 in tutto. Rimane ancora alto, tuttavia, il dato dei decessi. Su 28 morti registrati nel territorio nazionale, 6 sono in Sicilia, dove le vaccinazioni per gli over 60 procedono a rilento.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, il dato totale è di 185 ricoverati con sintomi (-21 rispetto a ieri) e 27 in terapia intensiva (+2). Aumentano, inoltre, anche i nuovi ingressi in ospedale, 4 nell’ultimo bollettino.

Coronavirus Catania e altre province

È ancora Catania la provincia col numero maggiore di casi nell’ultimo bollettino Coronavirus Sicilia. Nel Catanese, complice il caldo record, è stato chiuso in via temporanea l’hub vaccinale di Sant’Agata Li Battiati. Di seguito il dato alle singole province, tra parentesi l’incremento.