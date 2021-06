Catania, gattino sofferente e disidratato: i carabinieri lo salvano

Il caldo colpisce anche gli animali: i carabinieri hanno soccorso un gattino trovato sofferente a Catania.

Durante il servizio presso il Monastero dei Benedettini in occasione del “G20”, una pattuglia di carabinieri, di stanza a Scicli e Pozzallo, ma a Catania per l’occasione, si è imbattuta in un gattino sofferente.

L’animale si trovava in uno scatolo di cartone tra due macchine parcheggiate, vicino all’incrocio tra via Vittorio Emanuele e via Santa Barbara. Il micio stava cercando di chiedere aiuto miagolando, in quanto sofferente per il caldo e la mancanza d’acqua.

I carabinieri lo hanno prontamente aiutato, facendolo prima idratare e poi chiamando il servizio veterinario pubblico, che lo ha soccorso.