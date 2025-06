Meteo Sicilia: dopo le settimane trascorse con un caldo piacevole, le temperature sembrano alzarsi bruscamente. Le previsioni indicano un rapido aumento delle temperature, che raggiungeranno punte di circa 35 gradi in molte zone della regione. Dopo settimane di clima più fresco e piacevole, tipico della tarda primavera, l’estate si fa finalmente sentire con il suo caldo intenso. Si raccomanda quindi di adottare tutte le precauzioni necessarie: idratarsi regolarmente, crema solare, capellini con visiera e magari qualche tuffo in mare per rinfrescarsi. Di seguito le previsioni meteo.

Meteo Sicilia, martedì 3 giugno 2025

Durante la giornata di oggi, martedì 3 giugno, la Sicilia sarà interessata dall’alta pressione proveniente dall’Africa, che garantirà una giornata di bel tempo stabile e soleggiato, ma anche molto caldo. Il cielo sarà per lo più sereno in tutta la regione, con pochissime nuvole. Le temperature massime oscilleranno tra i 26 e i 31 gradi, mentre durante la notte si registrerà un leggero aumento dei valori termici. La città più calda sarà Siracusa con ben 31 gradi, a seguire la nostra città di Catania con massime fino a 30 gradi.

Meteo Sicilia, mercoledì 4 giugno 2025

Mercoledì la Sicilia continuerà a essere interessata dall’alta pressione africana, che assicurerà condizioni di tempo stabile e soleggiato. Il cielo sarà per lo più sereno e privo di nubi. Anche per al giornata di oggi le temperature massime oscilleranno dai 26 gradi ai 32 gradi. Durante la giornata di mercoledì la città più calda sarà Siracusa con 32 gradi, seguita da Trapani con ben 31 gradi. Per quanto concerne la nostra città di Catania, le temperature massime raggiungeranno i 28 gradi durante le ore più calde. Grande rialzo anche per le minime che non scenderanno mai sotto i 13 gradi.

Meteo Sicilia, giovedì 4 giugno 2025

Durante la giornata di giovedì 4 giugno le temperature si alzeranno bruscamente su tutta la regione. Le massime oscilleranno dai 28 gradi fino ai 35. La città più calda sarà Siracusa con massime di ben 35 gradi, seguita dai capoluoghi di: Ragusa, Agrigento e la nostra città di Catania dove durante le ore più calde si raggiungeranno i 32 gradi. In generale le uniche città dove non si sfioreranno i 30 gradi saranno Trapani con massime di 27 gradi e Palermo con massime di ben 28 gradi.