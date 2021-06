Miriam Leone, l’attrice catanese conquista il Nastro d’Argento: “Sono onorata”

La catanese Miriam Leone conquista l'ambito Nastro d'Argento: l'attrice ha condiviso la propria gioia con il pubblico, tramite il proprio profilo Instagram.

Miriam Leone, vincitrice della 69ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia, conduttrice ed attrice nata a Catania, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento. Nelle scorse ore, la siciliana ha conquistato il Nastro d’Argento come migliore attrice: il premio è dovuto alla sua interpretazione nel film “L’amore a domicilio”.

La giovane attrice ha anche voluto annunciare la bella notizia tramite i propri canali social.

“È un premio che ha una storia importantissima e un palmares da brividi , sono onorata” : con queste parole ha manifestato la propria gioia.

Miriam ha voluto ringraziare pubblicamente anche coloro che hanno collaborato alla realizzazione del film e parlare del personaggio interpretato.

“Anna, il personaggio, è un animale in gabbia ed io dedico questo premio a tutti i cuori in gabbia – ha concluso Miriam Leone – che con coraggio, tenacia, fatica non si arrendono, lottano contro la propria rabbia, le proprie paure, la propria ignoranza e continuano a cercare l’unica chiave che possa liberarci: L’Amore. Grazie Amore”.

Nelle scorse ore, la donna ha anche voluto ricordare le proprie origini ed il legame con la Sicilia. In una diretta Instagram, di fatto, ha raccontato di esser nata e aver vissuto a Catania. Successivamente si è trasferita ed ha trascorso altri anni tra Acicastello, Acitrezza e Acireale.